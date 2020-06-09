شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تحتفل بخطوبتها وتؤكد لـ"الخليج 365" : الجواز نهاية الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة نيللى كريم بخطوبتها في جو عائلى للغاية على رجل الأعمال عمر إسلام، بحضور مقتصر للأسرتين على أحد الشواطئ، وبعيدا عن التجمعات لمراعاة الإجراءات الإحترازية التي توصى بها وزارة الصحة، لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وقالت نيللى لـ"الخليج 365"، إن الصورة التي نشرتها أمس عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام بخاصية الأستورى كانت بعد إعلان الخطوبة مباشرة، على أن تحتفل بالزواج نهاية الصيف الجارى.

وانتشر على مدار الأيام الماضية خبر زواج النجمة نيللى كريم، ووقتها تواصل معها الخليج 365"، حيث أكدت فى تصريحات خاصة، أنه عند زواجها ستعلن على الفور، مؤكدة أن هناك بالفعل مشروع قائم، لكن لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمى.

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وتواجدت نيللى كريم خلال السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "بـ 100 وش"، وحققت من خلاله نجاحه جماهيرى ونقدى كبير للغاية، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم وشريف دسوقى وسلوى محمد على ومحمد عبد العظيم وعلا رشدى وعدد كبير من الفنانين، من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.

ومن أبرز عوامل نجاح نيللى هذا العام هو التغيير الكامل الذى قدمته فى مسلسلها الأخير، حيث أتجهت للدراما الكوميدية وحققت من خلالها نجاح كبير، بعد عدة سنوات طويلة قضتها فى عالم الدراما الرومانسية والتراجيدى.

يذكر أن النجمة نيللى كريم تزوجت مرتين من قبل، الزيجة الأولى كانت فى سن الـ 17 عام، ولديها أربع أبناء، كريم 25 سنة، ويوسف 20 سنة، وسيليا 13 سنة، وكندة 8 سنوات.