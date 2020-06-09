نبيل الحلفاوي عن فيديو عمرو يوسف وياسر جلال: "تقاليد الزمن الجميل ما زالت باقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان نبيل الحلفاوي الفيديو، الذي جمع الفنانين ياسر جلال وعمرو يوسف، عبر حسابه على تويتر. وعلق الحلفاوي: "حتى لا يتحسر البعض على أخلاق وتقاليد الزمن الجميل.. ما زالت وستظل بإذن الله.. تحية للزميلين المحترمين ياسر جلال وعمرو يوسف". ويأتي تعليق الحلفاوي بعد الفيديو، الذي يجمع النجمين، بعد التعاقد مع ياسر جلال لتقديم مسلسل "خالد بن الوليد" بدلا من عمرو يوسف، الذي اعتذر لارتباطه بمسلسل آخر عام 2021.

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