صورة.. خالد النبوي بـ"لوك" السادات عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة له، ظهر خلالها بهيئة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

الصورة التي شاركها النبوي مع جمهوره، من مسرحية "كامب ديفيد"، للفنان خالد النبوى التي عُرضت في أمريكا على مسرح "old globe".

المسرحية من تأليف لورانس رايت، وإخراج مورث ميث، ومستوحاه من مذكرات الرئيس كارتر وزوجته.

مسرحية كامب ديفيد تدور أحداثها حول مفاوضات السلام بالمنتجع، والتى انعقدت عام 1978 بين الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكى جيمى كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجن فى محاولة لخلق السلام في الشرق الأوسط والتي أسفرت عن توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.