بعد إثارتها لحيرة متابعيها بصورة مع شخص.. نيللي كريم لـ"الخليج 365": "أنا مخطوبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الجزار:

أثارت صورة نشرتها النجمة نيللي كريم عبر "إنستجرام" لشخص تمسك بيده دون أن تكشف عن هويته، تساؤل عدد كبير من متابعيها، خاصة أن الصورة جاءت بعد أيام قليلة من نفيها لخبر الزواج الذي تردد بقوة الأيام الماضية.

وكشفت نيللي أن الصورة لرجل الأعمال عمر إسلام الذي تربطها به قصة حب، مؤكدة لـ"الخليج 365" أنها تعيش معه فترة الخطوبة، وأنها تنتظر انتهاء أزمة كورونا لتحتفل بالزواج.

وكان الخليج 365 قد كشف في وقت سابق عن مشروع ارتباط يجمع بينها وبين رجل الأعمال، وأن هناك قصة حب تجمعهما منذ ما يقرب من عام ونصف.

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وكانت أنباء قد تردد الفترة الماضية عن زواج نيللي كريم من رجل الأعمال عمر إسلام، أحد أصدقاء النجم عمرو دياب المقربين، وهذا ما نفته نيللي في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" حيث علقت: ""هحتفل إزاي في الظروف دي؟".

وسبق لنيللي كريم الزواج مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وانجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبوالنجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.

يُشار إلى أن نيللي شاركت في موسم رمضان المنقضي، بمسلسل بـ"100 وش"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، وشارك في بطولته: "آسر ياسين، وسلوى محمد علي"، وإخراج كاملة أبوذكرى.