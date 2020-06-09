مصطفى در ويش: "من خالطني يأخذ حذره لحد ما اعمل مسحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان مصطفى درويش عن قلقه من ظهور أعراض قريبة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه يعاني من الصداع ووجع البطن وفقدان حاسة التذوق.

درويش كشف عن ذلك عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب:"أنا تعبان عندي صداع ووجع بطن ومش مستطعم حاجه اللي خالطنى يخلي باله لحد ماعمل مسحة وربنا يستر".

وشارك الفنان مصطفى درويش خلال شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل "ب100وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين، مؤديا شخصية "فتحي"، بالإضافة إلى ظهوره في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا.