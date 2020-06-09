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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت المطربة شيرين عبدالوهاب رسالة للمطربة الإماراتية أحلام الشامسي، بعد دعم الأخيرة لها، بشأن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عن شجارها مع زوجها المطرب حسام حبيب.
فيما ردت المطربة شيرين عبدالوهاب عن هذه الشائعات بصورة تجمعها بزوجها حسام حبيب، وعلقت:"زي ما انتوا شايفين ما بنبطلش خناق". وعلقت المطربة أحلام على الصورة بقولها :"تستحقين الحب".
لترد شيرين عليها: "أنتي تستحقين الاحترام والصداقة لأنك وفيّه وأخت لكل صحابك وحبايبك".
كانت شائعات قد أثيرت حول خلاف وقع بين المطربة شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، وصلت لحد التشابك بالأيدي، ولجأت شيرين لصديقها المطرب أحمد سعد ليصلح بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دعمها.. شيرين لـ"أحلام": تستحقين الاحترام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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