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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي أن الحفل المقرر بثه عبر صفحة "أوبرا دبي" بموقع إنستجرام"، والمقام مساء الخميس المقبل ستقدمه من منزلها في بروكسل.
غالية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت :"أحيي الحفل من منزلي في بروكسل، وأقدم به أغنية جديدة من كلمات الشاعرة الإماراتية ميرة القاسم، وبعض أغاني ألبومي الأخير "أذان"، الذي ضم أغاني للشعراء محمد الفيتوري،وأحمد رشوان، وعماد فؤاد ، وأبن عربي، وغيرهم".
غالية انتهت من تسجيل أغاني أول ألبوماتها باللهجة المصرية، والذي يحمل عنوان "قولوا لها"، ويضم 14 أغنية، تعاونت به مع الشعراء: مصطفى إبراهيم، ومنتصر حجازي، وأحمد سلاموني، وصلاح جاهين، وفؤاد حداد، ووئام إسماعيل، ورنا صبرا، كما شاركت في وضع ألحانه إلى جانب كتابة إحدى أغنياته.
كانت هذه تفاصيل خبر تغني بمنزلها.. غالية بن علي تكشف تفاصيل حفلها "الأونلاين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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