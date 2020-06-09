تغني بمنزلها.. غالية بن علي تكشف تفاصيل حفلها "الأونلاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي أن الحفل المقرر بثه عبر صفحة "أوبرا دبي" بموقع إنستجرام"، والمقام مساء الخميس المقبل ستقدمه من منزلها في بروكسل.

غالية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت :"أحيي الحفل من منزلي في بروكسل، وأقدم به أغنية جديدة من كلمات الشاعرة الإماراتية ميرة القاسم، وبعض أغاني ألبومي الأخير "أذان"، الذي ضم أغاني للشعراء محمد الفيتوري،وأحمد رشوان، وعماد فؤاد ، وأبن عربي، وغيرهم".

غالية انتهت من تسجيل أغاني أول ألبوماتها باللهجة المصرية، والذي يحمل عنوان "قولوا لها"، ويضم 14 أغنية، تعاونت به مع الشعراء: مصطفى إبراهيم، ومنتصر حجازي، وأحمد سلاموني، وصلاح جاهين، وفؤاد حداد، ووئام إسماعيل، ورنا صبرا، كما شاركت في وضع ألحانه إلى جانب كتابة إحدى أغنياته.