مي عمر تنشر صورة تحبها.. وتكشف عن السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عمر صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مي على الصورة: " بحب الصورة ديه أوي مع انها صورة عادية علشان حاجتين أول حاجة بنتي تايا هي اللي مصوراها، تاني حاجه أني لما شوف الصورة افتكرت اليوم ده و ازاي بنتي كانت بتلعب و بتجري جنبي من غير خوف".

أضافت مي: " خلتني أعرف اد إيه اليوم عادي بتاعنا كان نعمه كبيره جدا من ربنا، مجرد اننا كنا قادرين ننزل من بيتنا و ناخد اولادنا معنا و احنا مش خايفين انهم يلمسوا حاجه ، اننا نقف نتصور مع حد او اننا ننزل عادي كده من غير ماسك".

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واختتمت مي تعليقها: " يا رب ارفع عنا البلاء و الوبا و أحفظ أهالينا و أولادنا جميعا ".

وتزوجت الفنانة مي عمر من المخرج محمد سامي عام 2010، وأنجبا طفلتين هما "تايا، سيلين".

وعرض للفنانة مي عمر في السباق الرمضاني الماضي 2020، مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، ومن إخراج حسين المنباوي.