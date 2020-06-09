بينها "يوم للستات وأريد حلا".. أعمال تناولت قضايا تهم المرأة قبل "ليه لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

التحكم في حياتها منذ النفس الأول الذي تستنشقه بعد ميلادها، قصة عاشتها كثير من النساء في كل زمن، هناك من تنجحن في فك قيودهن، والتنفس بحرية، وأخريات لم تعرفن الهروب حتى النفس الأخير. حكاية "عاليا" في مسلسل "ليه لأ" انطلقت من هذه الفكرة، ليصبح واحدًا من الأعمال التي تحاول الغوص في قضايا تهم المرأة.

مع طرح أغنية "اللي قادرة" تتر المسلسل في شهر رمضان الماضي، والتي غنتها الفنانة آمال ماهر، وكتب كلماتها الشاعر نادر عبدالله وصاغ لحنها ووزعها خالد عز، بدأ ارتباط الجمهور بالعمل، وزاد شوقهم لمعرفة حكايته، حتى تم عرض حلقاته الثلاثة الأولى نهاية الأسبوع الماضي، على أن يُعرض أسبوعيًا على منصة شاهد VIP أيام الخميس والجمعة والسبت.

يروي العمل قصة عاليا –تلعب دورها أمينة خليل- الفتاة التي تنتمي لطبقة اجتماعية ثرية، لكن الأسرة تتحكم في كل شيء يتعلق ببناتها، فالجدة ربت ابنتيها على السمع والطاعة واحدة امتثلت لأوامر واستكملت مسيرة أمها في تربية ابنتيها، والثانية قررت التمرد قليلا، بأن ظلت بلا زواج حتى بلغت من العمر 45 عامًا، لكن مازالت تعيش مع والدتها غير قادرة على اتخاذ خطوة الاستقلال.

في يوم مصيري تختار عاليا أن تتحدى والدتها وتعلن احتجاجها، وترفض التوقيع على عقد قرانها، الذي كانت تعتقد أنه سيكون خلاصها من بيت أمها، لكن صوت بداخلها يوقظها على حقيقة ما ستفعله بنفسها، فهي لم تختار شريك حياتها عن حب واقتناع، فتهرب وهو القرار الذي يعقبه خطوات أخرى، أولها الاستقلال عن منزل الأسرة وخوض تجربة حياة تراهن جدتها ووالدتها على أنها ستفشل فيها، لأنها لم تعتمد يومًا على نفسها.

"ليه لأ" فكرة دينا نجم، تأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف، بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي.

في السطور التالية نستعرض أبرز الأعمال الفنية التي تحدثت عن قضايا المرأة..

يوم للستات

فيلم نسائي في معظم عناصره بداية من الإنتاج والتأليف والإخراج، إلى جانب مشاركة عدد كبير من النجمات، يحكي قصص مجموعة من النساء يعرفن بافتتاح حمام سباحة في مركز شباب خاص بمنطقتهن ويخصص يوم لهن، لنقترب من حكاية كل واحدة، ومشكلتها.

"يوم للستات" إنتاج وبطولة إلهام شاهين، شارك فيه نيللي كريم، هالة صدقي، ناهد السباعي، رجاء حسين، شيماء سيف، تأليف هناء عطية، إخراج كاملة أبو ذكري.

ذات

حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، لا تختلف حكايته كثيرا عن "ليه لأ"، فقط وقعت أحداثه قبله بسنوات لفتاة من طبقة اجتماعية متوسطة، استسلمت لما رسمته لها أسرتها، وتزوجت بالطريقة التقليدية لتعيش حياة قدرية لا تختار فيها شيء.

"بنت اسمها ذات" عن رواية للكاتب صنع الله إبراهيم، سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج كاملة أبو ذكري، بطولة نيللي كريم، باسم سمرة.

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هي والمستحيل

كان من الممكن أن تكون "زينب- صفاء أبو السعود" ككثيرات غيرها، تزوجت من اختاره لها القدر وتفرغت لأسرتها وأولادها، متناسية طموحها ورغبتها في استكمال تعليمها، لولا أنها تلقت طعنة غدر من زوجها الذي كان يراها دائمًا أقل منه هو المتعلم.

ترفض زينب ما حدث لها وتستكمل تعليمها وتعمل في نفس الوقت، وتتحمل مسئولية طفل كأم وأب له حتى تنجح في تجاوز ما كان يراه البعض مستحيلا.

"هي والمستحيل" تأليف فتحية العسال، إخراج إنعام محمد علي، بطولة صفاء أبو السعود، مجدي وهبة، محمود الحديني، عبدالمنعم إبراهيم.

أريد حلًا

عند الحديث عن أعمال تناولت قضايا المرأة وتحديدًا حقها في طلب الطلاق، سيطل فيلم "أريد حلًا" للفنانة الراحلة فاتن حمامة، وكيف يمكن أن تعيش المرأة عذابًا لأن زوجها يرفض أن تطلب هي الانفصال، فيجعلها تقضي عمرها بين مكتب المحامي وقاعات المحاكم، بينما يعيش هو حياته كما يحلو له.

الفيلم عن قصة للكاتبة حُسن شاه، حوار سعد الدين وهبة، إخراج سعيد مرزوق، بطولة فاتن حمامة، رشدي أباظة.

ولا عزاء للسيدات

هو أيضًا أحد الأفلام المهمة والمنسية، التي تناولت قضية نظرة المجتمع للمرأة المُطلقة.

الفيلم تأليف كاتيا ثابت وسمير عبدالعظيم، إخراج هنري بركات، بطولة فاتن حمامة، جميل راتب، عزت العلايلي.

المراهقات

بالعودة للوراء وتحديدًا عام 1960، سنجد فيلم "المراهقات"، وفيه حكايات متفرعة لأكثر من فتاة في سن المراهقة، وكيف تتعامل أسرهن مع تلك المرحلة العمرية الحرجة.

الفيلم تأليف علي الزرقاني، إخراج أحمد ضياء الدين، بطولة ماجدة الصباحي، ورشدي أباظة.

أفلام أخرى

هناك أفلام أخرى اهتمت بالمرأة وقضاياها، منها: "بين بحرين"، "الباحثات عن الحرية"، "مذكرات مراهقة"، "أسرار البنات"، "الباب المفتوح"، "أين عمري"، "678"، و"عفوًا أيها القانون".