فيديو.. رامز أمير يكشف تطورات حالته الصحيه

حرص الفنان رامز أمير على مشاركة جمهوره تطورات حالته الصحية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وعلق "أمير" عبر صفحته قائلا : "يا عينى عالحلو لما تيجي عليه الايام.. ده جزء بسيط اوى من التمارين اللى بعملها كل يوم فى فترة التأهيل مع العلاج الطبيعي.. في حب الاكشن.. تايكوندو.. باركور". فى فترة التأهيل مع العلاج الطبيعي.. في حب الاكشن.. تايكوندو.. باركور". شاهد ويذكر ان كان أجرى مؤخرا الفنان رامز أمير عمليه جراحيه في ساقه، وذلك بعد إصابته أثناء تمرينات التايكوندو.

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