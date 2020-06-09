بصورة نادرة .. هاني رمزي يستعيد ذكرياته مع حسن حسني

استعاد النجم هاني رمزي ذكرياته مع النجم القدير حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر هاني رمزي صورة تجمعه بنجوم الفن، وهم: حسن Advertisements حسني، وأحمد السقا، ومنى زكي، ومحمد هنيدي، وماجدة زكي، وعلق هاني عليها قائلًا: فرحه عم حسن بينا كنا ولاده بجد الله يرحمك حسن حسني. حسني، وأحمد السقا، ومنى زكي، ومحمد هنيدي، وماجدة زكي، وعلق هاني عليها قائلًا: فرحه عم حسن بينا كنا ولاده بجد الله يرحمك حسن حسني. يذكر أن النجم هاني رمزي شارك في بطولة مسرحية عفروتو، وهي من تأليف أحمد عوض، وإخراج محمد عبد العزيز، وبطولة كل من محمد هنيدي، حسن حسني، منى زكي، هاني رمزي، ماجدة زكي، أحمد السقا، سليمان عيد، فتحي سعد، جمعه عبدالله، أماني فهمي، فاطمة عوض، عمران بحر، عبدالرازق الشيمي، فاطمة كشري، محمد إبراهيم، عبدالمنعم رياض، أحمد دسوقي، سحر كامل، عبدالمنعم عبقرينو. مسرحية، وهي من تأليف أحمد عوض، وإخراج محمد عبد العزيز، وبطولة كل من محمد هنيدي، حسن حسني، منى زكي، هاني رمزي، ماجدة زكي، أحمد السقا، سليمان عيد، فتحي سعد، جمعه عبدالله، أماني فهمي، فاطمة عوض، عمران بحر، عبدالرازق الشيمي، فاطمة كشري، محمد إبراهيم، عبدالمنعم رياض، أحمد دسوقي، سحر كامل، عبدالمنعم عبقرينو.

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