شاهد.. حسن شاكوش و أحمد سعد يكشفان أحدث أغانيهما 100 حساب

كشف الفنانان أحمد سعد وحسن شاكوش عن أحدث أغانيهما، والتي تحمل اسم، 100 حساب وجاء ذلك عبر حساب مزيكا الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ومن المقرر طرح أغنية 100 حساب، يوم الخميس الموافق 11من شهر يونيو الجاري، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرًا كليب بعنوان يا مدلع، وهو من إخراج إيدسون أبا كرديس، والأغنية من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمدحمدي، وتوزيع أشرف البرنس، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
جدير بالذكر أن الفنان حسن شاكوش طرح مؤخرًا أغنية بعنوان شوكلاته سايحه جوه كيك، وشاركه في الغناء الفنا عمر كمال، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، كما حققت الأغنية كما كسرت الأغنية حاجز الـ 8 مليون نسبة مشهدة موقع يوتيوب.
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