كريم عبيد ينتقل من تدريب المشاهير الي مجال التمثيل



أكد المدرب والفنان الصاعد كريم حماده عبيد أنه يستعد للظهور في اكثر من دور علي شاشات السينما في عام الجديد.



وأنه بسبب شهرته الواسعة في التدريب ادي ذلك الي استعانه بعض المخرجين به

في بعض الاعلانات وبعدها عرض عليه بعض ادوار السينما في ادوار اكشن ومتوقع ظهوره في العديد منها.



وبعد سؤاله عن اهدافه قال كريم عبيد

انه يحاول مساعده الشباب في ممارسة الرياضة بصوره عامله وتشجيعهم علي ذلك في صفحته الخاصه علي الانستجرام وانه يوعد جمهوره بالاستمرار في ذلك.



واوضح كريم انه يتمني التمثيل في افلام الاكشن والكوميديا والتمثيل مع احمد عز في الاكشن ومحمد هنيدي في الكوميديا.

