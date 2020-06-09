كريم عبيد ينتقل من تدريب المشاهير الي مجال التمثيل

أكد المدرب والفنان الصاعد كريم حماده عبيد أنه يستعد للظهور في اكثر من دور علي شاشات السينما في عام الجديد.
في بعض الاعلانات وبعدها عرض عليه بعض ادوار السينما في ادوار اكشن ومتوقع ظهوره في العديد منها.
وأنه بسبب شهرته الواسعة في التدريب ادي ذلك الي استعانه بعض المخرجين به
انه يحاول مساعده الشباب في ممارسة الرياضة بصوره عامله وتشجيعهم علي ذلك في صفحته الخاصه علي الانستجرام وانه يوعد جمهوره بالاستمرار في ذلك.
وبعد سؤاله عن اهدافه قال كريم عبيد
واوضح كريم انه يتمني التمثيل في افلام الاكشن والكوميديا والتمثيل مع احمد عز في الاكشن ومحمد هنيدي في الكوميديا.
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