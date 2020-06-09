فن ومشاهير

كريم عبيد ينتقل من تدريب المشاهير الي مجال التمثيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements


أكد المدرب والفنان الصاعد كريم حماده عبيد أنه يستعد للظهور في اكثر من دور علي شاشات السينما في عام الجديد.


وأنه بسبب شهرته الواسعة في التدريب ادي ذلك  الي استعانه بعض المخرجين به

في بعض الاعلانات وبعدها عرض عليه بعض ادوار السينما في ادوار اكشن ومتوقع ظهوره في العديد منها.


وبعد سؤاله عن اهدافه قال كريم عبيد

انه يحاول مساعده الشباب  في ممارسة بصوره عامله وتشجيعهم علي ذلك في صفحته الخاصه علي الانستجرام وانه يوعد جمهوره بالاستمرار في ذلك.


  واوضح كريم انه يتمني التمثيل في افلام الاكشن والكوميديا  والتمثيل مع احمد عز في الاكشن ومحمد هنيدي في الكوميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبيد ينتقل من تدريب المشاهير الي مجال التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا