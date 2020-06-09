أمير المصري: توقعت اختيار ليمبو في مهرجان كان.. وهذا مصيره بعد إلغاء الدورة 73

انطلق النجم أمير المصري مؤخرا نحو العالمية، وذلك بمشاركته في العديد من الأعمال الأجنبية الناجحة التي استطاع خلالها لفت الأنظار إليه.

كما أنه بالإضافة إلى ذلك تم اختيار فيلمه البريطاني الجديد "limbo" ضمن الأعمال المشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي والتي تضم 56 فيلما من 147 بلدا في العالم.

وكان عرفه الجمهور خلال فيلم "رمضان مبروك أبو العالمين حمودة" عام 2008 بمهوبته المميزة وأدائه المختلف، ليشارك بعدها في بطولة فيلم "الثلاثة يشتغلونها"، ثم يبدأ رحلته مع الاحتراف في السينما العالمية وقدم عدة أعمال في أمريكا وكان أشهرها فيلم lost in London مع النجم الأمريكي وودي هاريلسون والذي أثنى على أدائه في الفيلم.

وكشف "المصري" في حواره لـ "الوفد" عن شعوره باختيار فيلم "limbo" في مهرجان كان السينمائي الدولي، وتحدث عن قصة الفيلم، وما العوامل التي جذبته للعمل، وكشف أيضًا عن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة بريطانيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وإلي نص الحوار :

في البداية.. حدثنا كيف استقبلت إعلان اختيار limbo في مهرجان كان؟

بصراحة عندما قرأت سيناريو limbo شعرت بأن

الفيلم سيكون له شأن خاص جدا ولكن ليس لدرجة أنه يكون من اختيار أفضل مهرجان سينمائي في العالم، فكانت سعادتي كبيرة جدا جدا جدا.

هل توقعت اختيار الفيلم في مهرجان كان السينمائي؟

في الحقيقة كنت متوقع، رغم أن المنافسة بتكون كبيرة جدا وخاصة في وجود العديد من الأفلام التي بها نجوم كبيرة جدا، وأيضا وميزانيات ضخمة لكن في النهاية العمل الجيد بيفرض نفسه.

ما قصة فيلم limbo ؟

قصة الفيلم عن موسيقي سوري مهاجر إلي بريطانيا للحصول علي إقامة له ولعائلته لتحسين أحوالهم المعيشية وعند وصله إلى بريطانيا السلطات ترسله إلي اسكتلندا في ظروف طقس شديد البرودة وتتوالي الأحداث بعد ذلك.

حدثنا عن العوامل التي جذبتك للمشاركة في بطولة limbo؟

بصراحة أهم العوامل التي جذتني للفيلم قصته فهي شديدة الإنسانية بالطبع، بالإضافة إلى ذلك فإنه إنتاج بريطاني وأيضا بطولة لي تضاف إلي مجموعة أعمالي.

Advertisements

ما مصير الفيلم بعد إلغاء الدورة 73

الفيلم من المقرر أن يتم عرضه في مهرجانات أخري تحت اسم (فيلم من مهرجان كان السينمائي).

حدثنا عن الإجراءات الاحترازية في بريطانيا للحد من انتشار فيروس كورونا؟

في الحقيقة بريطانيا مثلها مثل جميع الدول في العالم فهي تقوم ببعض الإجراءات للحد من الانتشار لفيروس كورونا المستجد، وحاليا تطبق حظر وتفرض علي القادمين من الخارج حظر إجباري لمدة أسبوعين.

ما روتين يومك في ظل وجود فيروس كورونا؟

بصراحة أحيانا اليوم يكون به العديد من الأشياء التي تجعلني لا أشعر بوقت فراغ، وأحيانا أخرى تكون هناك أيام أشعر خلالها بالملل، وأتمنى أن تنتهي هذه المحنة في كل دول العالم علي خير وخاصة لمصر الحبيبة.

هل يعيد أمير المصري تكرار المشاركة في أعمال مصرية قريبا؟

بالتأكيد يسعدني جدا أود أن أشارك في أعمال مصرية قريبا، وكان هناك تخطيط للسفر إلي مصر الحبيبة قبل ظهور فيروس الكورونا وقدر الله وما شاء فعل وإن شاء الله ينتهي هذا البلاء والوباء علي خير.

ماذا عن متابعتك للدراما المصرية خلال السباق الرمضاني الماضي؟

للأسف رغم أني كنت مشغول جدا وكذلك مواعيد الإفطار في لندن كانت تقريبا في حوالي العاشرة مساء.

ولكني شاهدت مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز وبرنامج مقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال.

ما الجديد لديك خلال الفترة القادمة؟

الجديد أني أتمنى خروج العالم من مأساة فيروس الكورونا المستجد علي خير.