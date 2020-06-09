تراند اليوم : في ذكري وفاه المواطن مصري .. ماهي وصية عبد الله محمود قبل لفظ أنفاسه الأخيرة؟

يحل اليوم 9_6 ذكري وفاة الفنان عبد الله محمود، ولد في 6 ديسمبر 1964 تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1986، تزوج من حنان البمبي، وأنجب منها ولدين هما “أحمد وعمر”، بدأ مشواره المهني كموظف في كلية الزراعة، دخل الفن عن طريق صديقه محسن محي الدين، وكانت بداية مع عالم السينما من الباب الكبير حيث شارك بفيلم “إسكندرية ليه؟”، مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

شارك عبد الله محمود بعدد من الأفلام التي صنفت ضمن قائمة أهم مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية، ومنها فيلم “الطوق والاسورة، سواق الأتوبيس، المواطن مصري”، “عرق البلح، عفاريت الأسفلت، الحريف، الأوغاد، الامبراطور، شمس الزناتي”.

قدم رصيدا كبيرا من الأعمال الدراسة البوسطجي، عصفور النار، الوتد، مكان على الأرض، الطاحونة، نبع الحب، ذئاب الجبل، الفرسان، وادي فيران”، وشارك أيضا في عدد من المسرحيات ومن بينها، “حضرات السادة العيال، عش العميان، قطب الرجال، الليل لما خلى، باب التوفيق، دليلة وشربات، قصة الحي الغربي”.

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صارع عبد الله محمود السرطان لمدة عامين متواصلين؛ حيث استقبل خبر إصابته وهو متماسك؛ وشرع في إنتاج أول بطولة له فيلم ” واحد كابتشينو”، بمشاركة حسن حسني، ونشوى مصطفى، وجيهان قمري، ويقول أحد المقربين من عبد الله محمود إنه آخر أمنياته قبل يموت هي عرض فيلمه الأخير في الموسم الصيفي.

دخل عبد الله محمود في غيبوبة عميقة ولفظ عبد الله محمود أنفاسه الأخيرة بإحدى غرف معهد ناصر، في يوم 9 يونيو 2005، عن عمر ناهز 40 عاما، ليكتب القدر نهاية واحد من أفضل النجوم المتميزين أصحاب الأدوار الثانية والأولى في بعض الأحيان.

يعمل أحمد عبد الله محمود في الفن، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية التي أثبت فيها أن: “ابن الوز عوام”، منها مسلسلي الأسطورة

وطايع”، وفيلم حرام الجسد بمشاركة ناهد السباعي.