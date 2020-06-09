تراند اليوم : رسميا.. ياسر جلال بطلا لمسلسل “سيف الله.. خالد بن الوليد” بدلا من عمرو يوسف

تعاقد الفنان ياسر جلال رسميا على بطولة مسلسل “سيف الله.. خالد بن الوليد” بدلا من الفنان عمرو يوسف، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2021.

يأتي ذلك بعد فترة قصيرة من اعتذار يوسف عن العمل دون ذكر الأسباب، وذلك بعد أن قام بالفعل بتصوير بعض مشاهد العمل، والذي كان مقررا عرضه في موسم رمضان الماضي.

«سيف الله» يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيى الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدى الشامى

وسيناريو وحوار إسلام حافظ عن كتابه «عبقرية خالد» للأديب والمفكر عباس العقاد ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز ومن إنتاج شركة «سينرجى».

يُذكر أن جلال نافس في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل «الفتوة» وشاركه البطولة كل من الفنانين أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، ليلى أحمد زاهر، مها نصار، محمود حافظ، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.