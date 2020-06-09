تراند اليوم : ياسمين عبد العزيز.. تتعاون مع أحمد السبكي في فيلم جديد

تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز للعودة للسينما بعد غياب عامين منذ آخر أفلامها “الأبلة طم طم”، حيث تعاقدت مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم كوميدي جديد.

ومن المقرر أن تبدأ ياسمين التحضيرات للفيلم الذي يكتبه خالد جلال خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن ياسمين نافست في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “ونحب تانى ليه”، وشاركها البطولة كل من الفنانين شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، إيمان السيد، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، وتارا عماد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

وكانت آخر أعمال ياسمين السينمائية فيلم “الأبلة طم طم”، والذي عرض في يونيو 2018، وشاركها البطولة الفنانون حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، شادي ألفونس، خالد منصور، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس.