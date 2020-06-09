تراند اليوم : هل رقصت نيللى مظلوم للملك فاروق.. وتزوجت من عاطف صدقى؟

قصص كثيرة وحكايات أكثر في حياة الفنانة نيللي مظلوم التي يمر عيد ميلادها اليوم، وعلي الرغم من ظهورها القليل في السينما إلا أنها لها أدوارا مميزة وشخصيات ربما يعرفها بها المشاهدون دون حفظ اسمها الحقيقي،

ومن تلك الشخصيات التي قدمتها شخصية ” لاتانيا ” في فيلم “ابن حميدو” تاجرة المخدرات أمام إسماعيل ياسين، وأحمد رمزى، ومن أشهر أدوارها أيضا دور “راشيل” أمام النجم محمد فوزى فى فيلمه المشهور “فاطمة وماريكا وراشيل” .

نيللي مظلوم في فيلم ابن حميدو

ولدت نيللى مظلوم عام 1925 فى الإسكندرية من أب إيطالى يعمل صانع مجوهرات وأم يونانية، وعانت من شلل الأطفال فى صغرها حتى تبنى حالتها طبيب يونانى مشهور وعالجها حتى شفيت وتبنتها زوجته لتصبح راقصة باليه محترفة،

وبذلك تحدت الإعاقة لتصبح فنانة متخصصة في الباليه، وهى صغيرة ليطلق عليها “الطفلة المعجزة”.

Advertisements

نيللي مظلوم مع محمد فوزي

“نيللي مظلوم “رقصت أمام الملك فاروق عندما كانت بعمر عشر سنوات، وكان عشقها للرقص جعلها تؤسس معهدًا للرقص الإيقاعى، ولقبت بأشهر راقصة باليه فى مصر،

حتى دخلت السينما، وقدمت عددا من الأفلام أهمها ” التلميذة ” و” اسماعيل ياسين في حديقة الحيوانات ” و ” النمرود ” و” صوت من الماضي ” و” صاحب بالين ” و” قصة حبي ” و” ابن عنتر ” و” عروسة البحر ” وغيرها من الأفلام .

نيللي مظلوم والملك فاروق وعاطف صدقي

كما تزوجت الفنانة نيللي مظلوم أكثر من مرة، حيث وصلت زيجاتها لـ 6 زيجات، وكان أحد أزواجها مصرى يونانى يدعى أندرياس روسوس والد طفلتيها إيمانويل وماريانا،

وظلت تعمل كمدرسة للباليه حتى توفت عام 2003 عن عمر ناهز 77 عاما ويشاع انها تزوجت من الدكتور عاطف صدقي رئيس وزراء مصر السابق ومن ضمن المعلومات المهمة عن نيللي مظلوم أن المغني اليوناني الشهير ديميس روسوس هو حفيدها.