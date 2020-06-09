كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت نجمة تليفزيون الواقع، والعارضة الأمريكية كيم كارشيان، بعيد ميلاد زوجها المطرب العالمى كانى ويست رقم 43، والذى يعد أفضل المطربين، حيث حقق الكثير من أعماله نجاحا كبيرا، وحصد 21 جائزة جرامى طوال مسيرته الفنية التي استمرت لسنوات طويلة.

ونشرت النجمة العالمية صورا تجمعهما معا، عبر حسابها بموقع إنستجرام، بينما قامت بتقبيله، وعلقت قائلة: عيد ميلاد سعيد لملكى.

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وفى سياق آخر، ظهر نجم الراب الشهير كانى ويست وسط صفوف المحتجين في مظاهرات نبذ العنصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى تندد بمقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة الأمريكية فى مدينة مينيابوليس.

كما ظهر النجم الشهير البالغ من العمر 43 عاما، مع طلاب مدارس شيكاغو العامة للاحتجاج على مقتل جورج فلويد وحرص على إرتداء قناع، باللون الأسود وذلك لتجنب إصابته بفيروس كورونا كونه يتواجد بين حشود من المحتجين

والجدير بالذكر أن هناك عددا كبيرا من النجوم والمشاهير حرصوا على التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرزهم مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات وهى مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لاصابة من شهر أكتوبر الماضي، كذلك شارك بالاحتجاجات كل من باريس جاكسون وإريانا جراند وماديسون بير وتايجا وكورتني ستودن وهالزي وMachine Gun Kelly وتايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين.