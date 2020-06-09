- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض الفنان المصري كريم فهمي، لبعض الانتقادات عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، وهو الأمر الذي لم يفوته ورد عليه.
وكان أحد الشباب، قد انتقد كريم فهمي، وشقيقه أحمد، وطالبهما بالابتعاد عن المجال الفني، وجاءه الرد ساخرًا من كريم فهمي.
وقال الشاب في تغريدته: “لو أحمد فهمي وأخوه كريم فهمي شافوا حاجه تانية بعيد عن التمثيل هيبقي مستقبلهم أفضل بكتير”، ليرد عليه كريم قائلًا: “فكرك اشتغل إيه بما إنك مدير الشغل و المهن في مصر؟”.
وبعد تلقي كريم فهمي لانتقادات على رده أوضح أنه يمزح، قائلًا: “طب مانا مش بتريق أنا عايزه يحددلي مستقبلي و بعدين أنا و هو بنهرج حضرتك متضايق ليه، عموما رأي حضرتك يحترم و علي دماغي بس واضح إن أراء حضرتك كلها مش ماشيه مع رأي الأغلبية و إلا كان هيبقي عندك فولورز اكتر من ٣ ، ولا ده أكونت فيك”.
وشارك كريم فهمي، في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه” والذي عرض في السابق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبدالغني، سليمان عيد، وإيمان السيد.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم فهمي يرد بسخرية على شاب طلب منه اعتزال الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.