مصطفى خاطر يوجه رسالة قاسية لهؤلاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري مصطفى خاطر، عن انزعاجه الشديد من مروجي الشائعات، ونشر الأخبار الكاذبة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

مصطفى خاطر، قتل في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “كفاية كلام علي الناس وكفاية نتدخل في حياة الناس الشخصية ونحشر نفسنا فيها مش ممكن أرائكم العظيمة اللي كل شوية نشوفها كفاية فتي بقا وعهد الله محد فاهم حاجه أصلًا.. كفاية نصايح عظيمة يا سيدي خليها لنفسك كفاية أحكام وأنت اصلا متعرفش القضية كفاية تنشر فضايح الناس وتتريق عليها دحنا ماشيين بالستر كفاية ادعاء فضيلة وكلنا أخطاء”.

وأضاف: “كفاية نقد في الناس وكفاية فلسفة كفاية كلام في السياسة وأنت والله مفاهم حاجة كفاية شتايم في بعض علشان وجهات نظر كلها غلط.. اقسم بالله الواحد معارف الأخبار الصح من كتر الأخبار المتفبركة كله دخل في بعضه وبقينا تايهين في كم عظيم من الإشاعات والأكاذيب والهري والهبد”.

من ناحية أخرى، شارك مصطفى خاطر، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “عمر ودياب”، وشاركه البطولة فيه: علي ربيع، ومصطفى خاطر، ونهال عنبر، تأليف مصطفى عمر، وفاروق هاشم، من إخراج معتز التوني‎.