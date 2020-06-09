فن ومشاهير

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020

صورة أرشيفية

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، خبر وفاة المطرب الإماراتى حسين الجسمى، إثر تعرضه لحادث سير.

ونفى المكتب الفنى الخاص بمجموعة قنوات "إم بى سى" هذه الشائعة، كما نفى المدير العام لقطاعى الموسيقى والإذاعات فى الشبكة السعودية، زياد حمزة، الخبر، وذلك خلال اتصال مع محطة راديو "بانوراما إف إم".

وأشار حمزة إلى تواصله مع حسين الجسمى من أجل الاطمئنان على صحته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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