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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 9 يونيو 2020
صورة أرشيفية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، خبر وفاة المطرب الإماراتى حسين الجسمى، إثر تعرضه لحادث سير.
ونفى المكتب الفنى الخاص بمجموعة قنوات "إم بى سى" السعودية هذه الشائعة، كما نفى المدير العام لقطاعى الموسيقى والإذاعات فى الشبكة السعودية، زياد حمزة، الخبر، وذلك خلال اتصال مع محطة راديو "بانوراما إف إم".
وأشار حمزة إلى تواصله مع حسين الجسمى من أجل الاطمئنان على صحته.
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