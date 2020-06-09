حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

الثلاثاء 9 يونيو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، خبر وفاة المطرب الإماراتى حسين الجسمى، إثر تعرضه لحادث سير.



ونفى المكتب الفنى الخاص بمجموعة قنوات "إم بى سى" السعودية هذه الشائعة، كما نفى المدير العام لقطاعى الموسيقى والإذاعات فى الشبكة السعودية، زياد حمزة، الخبر، وذلك خلال اتصال مع محطة راديو "بانوراما إف إم".

وأشار حمزة إلى تواصله مع حسين الجسمى من أجل الاطمئنان على صحته.