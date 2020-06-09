شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر في حفل مباشر من أمام الأهرامات الجمعة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 صورة أرشيفية تطلّ النجمة المصرية آمال ماهر في حفل مباشر بلا جمهور من أمام الأهرامات، بقيادة المايسترو هاني فرحات، والذي يُبثّ حصرياً عبر منصة "شاهد "VIP و"MBC مصر" يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتغني ماهر مختارات من أغنياتها ومجموعة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين التي أبدعت في أدائها خلال مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى باقة من أغنياتها الجديدة ومنها: «اللي قادرة»، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل «ليه لأ» الذي انطلق عرضه أخيراً على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز.

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