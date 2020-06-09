شاهد.. أحدث ظهور للفنانة صفاء السبع منذ اعتزالها 

الثلاثاء 9 يونيو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

تصدر اسم الفنانة المصرية المعتزلة صفاء السبع ترند غوغل بعد إعلان وفاة شقيقتها وفاء السبع، ليتم تداول قصة اعتزالها وآخر صورها التي تم تداولها لها بالحجاب.



وجاء إعلان وفاة وفاء السبع شقيقة صفاء السبع عبر صفحة جمعية أبناء فناني مصر الراحلين على الفيس بوك، حيث ذكر في المنشور: "البقاء لله.. تنعى جمعية أبناء فناني مصر، الأخت والصديقة وفاء السبع، ابنة الفنان القدير محمد السبع، وشقيقة الفنانة صفاء السبع.. خالص العزاء لأسرة المرحومة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

رغم اعتزال صفاء السبع منذ أكثر من عشرين عاماً، إلا أن وفاة شقيقتها جعل اسمها يتصدر الترند مع قصة اعتزالها للفن رغم الشهرة الكبيرة التي حققتها في فترتي الثمانينيات وبداية التسعينيات.