كاليفورنيا تعيد فتح صالات السينما في هذا التاريخ

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الاثنين أنه بإمكان دور السينما أن تفتح أبوابها مجدداً بعد أن تم إغلاقها لقرابة 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا أنه سيتم السماح لدور السينما باستئناف أعمالها يوم الجمعة في ظل إرشادات صحية صارمة.

وبموجب تلك الإرشادات، يتعين الحد من نسبة الحضور إلى 25% من عدد المقاعد أو بمقدار 100 شخص كحد أقصى، أيهما أقل.

كما أن ارتداء الأقنعة (الكمامات) سيكون إلزاميا.ً

وكان حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم قد ذكر في الآونة الأخيرة أن العمليات ذات الصلة بالأفلام والتلفزيون في هوليوود ستستأنف أيضا بعد توقف الإنتاج في أوائل مارس بسبب القيود.