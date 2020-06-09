وفاة المغنية بوني بوينتر عن 69 عامًا

متابعة بتجـــــــــــرد: توفيت المغنية الأمريكية بوني بوينتر، التي كانت إحدى عضوات فرقة «ذا بوينتر سيسترز» الأربع، عن عمر ناهز 69 عاماً، حسبما ذكرت تقارير إخبارية أمريكية.

وذكرت شقيقتها والعضوة السابقة بالفرقة أنيتا بوينتر لمجلة بيبول أن بوني توفيت صباح الاثنين.

ولم تقدم الأسرة أي معلومات عن سبب الوفاة.

وحققت الفرقة الغنائية المؤلفة من 4 شقيقات والحائزة على جائزة غرامي نجاحاً واسعاً خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي بأغنيات مثل “فاير” و«هيز سو شاي» و«سلو هاند».