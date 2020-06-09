نيللي كريم تعلن خطوبتها رسميًا لرجل الاعمال عمر إسلام

متابعة بتجــــــــــرد: بعد الجدل الذي أحاط بها خلال اليومين الماضيين حول حقيقة زواجها وبين التأكيد بوجود علاقة حب تعيشها في الفترة الحالية حسمت الفنانة المصرية نيللي كريم الجدل بشأن مسألة ارتباطها برجل أعمال، معلنة أن الخطوبة تمت بشكل رسمي، أمس الاثنين.

وأكدت نيللي في تصريحات صحافية أن الخطوبة تمت على رجل الأعمال عمر إسلام، في احتفالية مصغرة أقيمت على أحد الشواطئ الساحلية.

وأوضحت أن احتفالية الخطوبة تمت في أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط؛ وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أن الخطوبة جاءت بعد أن جمعتها قصة حب برجل الأعمال عمر إسلام، وحدث بينهما تفاهم في وجهات النظر، لافتة إلى أن بعض المعلومات المتداولة عنه مغلوطة، من بينها “عُمره”.

يُذكر أن نيللي كريم سبق لها الزواج مرتين، ولديها أربعة أبناء: ولدان من زوجها الأول وبنتان من زوجها الثاني، الذي انفصلت عنه عام 2015.