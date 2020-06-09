رامي جمال يكشف سرًا عن صوره مع زوجته: “لله الأمر”!

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر النجم المصري رامي جمال على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة التقطتها زوجته ناريمان بطريقة السيلفي، وجه من خلالها رسالة ساخرة لها، تعليقاً على اختيارها للصور التي تجمعهما والتي تظهر فيها هي بشكل أفضل دون الالتفات إليه.

وكتب ساخراً: “ناريمان مراتي يا جماعة في الصور أهم حاجة شكلها يعجبها أنا بقى يطلع وشي طويل كده زي ما انتو شايفين يطلع نص وش أطلع نايم أطلع أحول مش مهم، هي مبتبصش غير على نفسها وعلشان تليفونها وبتصور بإيديها فمش عارف أعمل حاجة، لله الأمر من قبل ومن بعد”.

يذكر أن رامي جمال كان قد قرر مفاجأة زوجته ناريمان من خلال العمل على ألبوم غنائي يهديه لها، حيث كشف عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنها بصدد استغلال فترة الحظر بالعمل على تحضير أغانى ألبومه الجديد، كما كشف أنه بالتزامن مع ذلك سيقوم بعمل مفاجأة لها ستكتشفها من خلال قراءة تلك الكلمات عبر تويتر.

وكتب قائلاً: “بما إنى كده كده محظور قررت ابدأ في اختيار أغاني جديدة لألبومي القادم، بِما إني باخد سنه أو أكتر في التحضير ثانيا بقي وده المهم قررت أعمل ألبوم لناريمان في أنواع مختلفة من الأغاني بجد. الجميل أنها متعرفش إني قررت أعمل كده والأجمل إنها هتعرف من هنا، ويا رب نفرح كلنا بفرج ربنا”.