مذيع الـ CNN كريس كومو يظهر عاريًا في فيديو لزوجته

متابعة بتجــــــــــرد: تعرّض كريس كومو مذيع شبكة CNN وشقيق حاكم نيويورك أندرو كومو لموقف حرج، بعد أن ظهر عارياً في خلفية مقطع فيديو مباشر على إنستغرام بثته زوجته أخيرا.

فقد كانت زوجة الإعلامي تصوّر نفسها في البث المباشر وهي تمارس اليوغا في منزلهما في لونغ آيلاند بنيويورك، ويبدو أن مضيف “Cuomo Prime Time” الذي تصدّر عناوين الصحف في آذار بعد إصابة بفيروس كورونا، لم يعلم أنه كان يتم تصويره وهو يقف عارياً في حديقة منزله.

وبعد مدّة قصيرة حذفت زوجته الفيديو، الاّ أن اللقطات كانت قد سبق وتم نشرها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.