إصابة ابنة فريد شوقي بكورونا: "الذوق وداني في داهية"

الخليج 365 - صفوت دسوقيالثلاثاء 2020/6/9 07:31 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت عبير ابنة الفنان المصري الراحل فريد شوقي (1920- 1998) إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وكتبت عبير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها ذهبت إلى عملها وصافحت أحد زملائها دون استخدام المطهر بعدها.
وأوضحت شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي: "الذوق وداني في داهية.. كورونا الحمد لله".
وأصيب عدد من نجوم الفن المصريين بفيروس كورونا من بينهم رجاء الجداوي وكريم قاسم.
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