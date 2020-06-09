إصابة ابنة فريد شوقي بكورونا: "الذوق وداني في داهية"

أعلنت عبير ابنة الفنان المصري الراحل فريد شوقي (1920- 1998) إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وكتبت عبير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها ذهبت إلى عملها وصافحت أحد زملائها دون استخدام المطهر بعدها.

Advertisements

وأوضحت شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي: "الذوق وداني في داهية.. كورونا الحمد لله".

وأصيب عدد من نجوم الفن المصريين بفيروس كورونا من بينهم رجاء الجداوي وكريم قاسم.



