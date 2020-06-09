مايا دياب تضج أنوثة في أحدث جلسة تصوير

نشرت النجمة مايا دياب عبر حسابها على انستغرام مجموعة صور عفوية من جلسة تصوير جديدة، حيث ظهرت بكامل جمالها وأنوثتها وقد تركت شعرها الأشقر ينسدل على كتفيها.

من جهة أخرى، تتحضّر مايا لعمل غنائي جديد بالتعاون مع الفنان زياد برجي وذلك بعدما شوّقت جمهورها لهذا العمل بفيديو نشرته عبر “انستاستوري” ظهرت فيه مع برجي في الإستديو. ثم ظهرت مايا بصورة جديدة نشرتها من داخل الإستديو مع كل من زياد برجي والموزع الموسيقي هادي شرارة ومهندس الصوت إيلي بربر.

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وكانت مايا دياب قد نشطت منذ بداية أزمة كورونا بالانخراط في عدد من المبادرات الاجتماعية، منها ذات الأبعاد الانسانية لتسليط الضوء على عدد من القضايا الاساسية، ومنها المسليّة للترويح عن الناس في حجرها.

ولعل مايا هي من الفنانين القلائل جداً في الوطن العربي الذين عمدوا إلى هكذا مبادرات هادفة، وقد لمس الجميع نشاطاً مميزاً لها مع فريق عملها على هذا الصعيد منذ بداية الأزمة.

نذكر أن مايا كانت قد أحيت برفقة فرقتها الموسيقية حفلتين فنيتين عبر موقع يوتيوب.