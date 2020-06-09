ابنة فريد شوقي تصاب بكورونا: "الذوق وداني في داهية"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المخرجة المصرية عبير فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي وشقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، إصابتها بفيروس كورونا، موضحة أن الإصابة نُقلت إليها خلال مقابلة عمل.

وكشفت عبير فريد شوقي، هوية الشخص الذي نقل إليها العدوى وهو رجل كان لديها معه موعد عمل يوم الخميس الماضي، وعندما قابلته مدّ يده للسلام عليها الأمر الذي جعلها تخجل منه ومدت يدها للسلام دون أن تقوم بتعقيم يدها أولًا، مبينة: "الذوق وداني في داهية".

وكتبت عبير فريد شوقي، منشورًا لها عبر "فيسبوك"، قالت فيه: "رحت معاد شغل يوم الخميس الراجل مد إيده يسلم اتكسفت فسلمت بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه الذوق ودانى فى داهية.. كورونا كورونا الحمد الله".

وعلقّ الفنان المصري أحمد جمال سعيد، ابن شقيقة عبير فريد شوقي، على منشور خالته وذلك عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام"، مبينًا أنها رفضت أن تحرج الرجل ومدت يدها إليه للسلام، داعيًا لها بالشفاء.

وكتب أحمد جمال سعيد قائلًا: "خالتي جالها كورونا بسبب أنها محبتش تكسف يد حد وتعقم حتى قدامه بعد ما سلمت ربنا يشفيكي ويعافيكي حبيبتي".

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وتعد المخرجة عبير فريد شوقي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي وهي الابنة الكبرى من زوجته السيدة سهير ترك، وكان آخر ظهور تلفزيوني لها في مارس الماضي من خلال برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث ظهرت برفقة شقيقتها رانيا ومعهما الناقد الفني طارق الشناوي.

وقالت عبير فريد شوقي وقتها إن أصدقاءها كانوا يطلقون عليها هي وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي لقب "فاتن حمامة وهند رستم"، مضيفة: "زمان كان في ناس كتير بتيجي البيت عندنا، فكتبنا على الباب فريد شوقي متاح 24 ساعة".

من جهتها قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن الراحل فريد شوقي كان بسيطًا في التعامل على الرغم من أنه كان قيمة فنية كبيرة، وأضافت رانيا فريد شوقي، خلال اللقاء: "عمري ما شوفته يتعالى على أحد وفريد شوقي كان نجم من الشعب والجمهور هو السبب في شهرته ونجوميته".

واستكملت رانيا فريد شوقي قائلة: "تعرضت الفيلا في يوم للسرقة وتوجه والدي إلى القسم وطلب من الضابط الجلوس مع الحرامي وساب المحضر وفضل يتكلم مع الحرامي في أمور كثيرة غير السرقة"، مردفًة: "فريد شوقي عمل قوانين من خلال أعماله الفنية".