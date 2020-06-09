ديميت أوزدمير تتفوق على نسليهان وبيرين وتوبا وهازال وتفوز بهذه الجائزة‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصدت الفنانة ديميت أوزدمير جائزة أنجح نجمة شابة تركية حالية متفوقة على النجمات بيرين سات، نسليهان أتاغول، هازال كايا، وتوبا بويوكستون.

وجاءت هذه الجائزة بعد أن نظمت المواقع الفنية التركية بالتعاون مع التلفزيون التركي الرسمي استفتاء خلال الأيام الماضية عن من أنجح ممثلة تركية شابة في الوقت الحالي.

ونالت ديميت أوزدمير نسبة 53% من أصوات الإناث و47% من أصوات الرجال، فيما حصدت زميلاتها نسبًا أقل من الأصوات.

وتفاوتت ردود فعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نتيجة التصويت، فالبعض أيد تفوق ديميت أوزدمير فيما اختار آخرون النجمة نسليهان أتاغول، وطرف ثالث اختار توبا بويوكستون وكذلك هازال كايا.

وأضاف المعلقون أن مثل هذه الاستفتاءات معنوية لا أكثر وتختلف عن الواقع نظرًا لأن لكل نجمة جمهورها التي يراها بأنها الأنجح في الوسط الفني حاليًا.

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واشتهرت ديميت في العالم العربي بدروها في مسلسل رائحة الفراولة بشخصية "أسيل"، وجسّدت دور البطولة إلى جانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز.

كما عُرفت أوزدمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي، عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. وفي السينما أطلت ديميت أوزدمير عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك".

بدأت الفنانة حياتها المهنية من خلال المشاركة في فريق رقص المغنية "بانجو" بعدها شاركت في كليب غنائي مع المطرب مصطفى صندل. وكان مسلسل سأعطيك سراً عام 2013 أول تعارف حقيقي بينها وبين الجمهور.

وبعد مسلسل "رائحة الفراولة" دخلت في علاقة حب مع بطل المسلسل الممثل التركي يوسف جيم، لكنهما انفصلا، ثم ارتبطت بالفنان سيشكين أوزدمير لمدة أربع أشهر وانفصلا. ودارت الكثير من الشائعات حول ارتباطها ببطل مسلسل "الطائر المبكر" جان يامان، وذلك بعد أن رصدتهما عدسات الكاميرات مع بعض عدة مرات، إلا أن جان يامان أنكر الأمر وقال إنهما مجرد صديقين.