تراند اليوم : شاهد.. ابنة فريد شوقي تعلن إصابتها بكورونا: ذوقي وداني في داهية

أعلنت عبير ابنة الفنان المصري الراحل فريد شوقي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إثر عدوى لها من شخص سلّمت عليه بالأيدي، وتبعث رسالة ولكن غير مباشرة للمصريين.

وكتبت عبير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “رحت ميعاد شغل يوم الخميس، الراجل مد إيده يسلم، اتكسفففت فسلمت بعدين قلت عيب اطلع الـ sanitaizer أدامه، الذوق وداني في داهية، كورونا كورونا، الحمد لله”.

وعلق الفنان أحمد جمال سعيد، على منشورها، وطرحه لديه في “ستوري” الحساب الشخصي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”: “خالتي جالها كورونا بسبب إنها محبتش تكسف إيد حد وتعقم حتى قدامه بعد ما سلمت، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي”.

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وشارك أحمد جمال سعيد في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “الاختيار” بدور الشهيد الرائد وائل كمال، وكان المسلسل من بطولة الفنان أمير كرارة، كما شارك أيضًا في مسلسل “الفتوة” بطولة الفنان ياسر جلال، بالإضافة إلىظهوره كضيف شرف في مسلسسل “سكر زيادة”، بالإضافة إلى ظهوره في مسلسل “ونحب تاني ليه” بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.



