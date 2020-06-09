تراند اليوم : مايا خليفة تتصدر ترند جوجل بتصريحات صادمة عن أكثر الدول التي تشاهد أفلامها

تصدرت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة الأمريكية من أصل لبناني، مايا خليفة، مؤشرات البحث على موقع جوجل، بسبب تصريحاتها التي اعتبرها البعض صادمة عن أفلامها وأكثر الشعوب التي تشاهدها.
وهاجمت مايا خليفة خلال مشهد، من مسلسل رامي الجزء الثاني والذي يشارك فيه الفنان المصرين عمرو واكد، إن «الدول الإسلامية والرجال العرب خاصة مع أنهم أنفسهم هم من يشاهدون أفلامها الإباحية».
مايا خليفة، ظهرت في مسلسل رامي، بشخصيتها الحقيقية كضيفة شرف، إذ جاءت مشاركتها خلال مشهد جمعها بالفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي يوسف، قائلة: «لقد تم منعي من دخول لبنان والشرق الأوسط عموما، بسبب تهديدات تلقتها من تنظيم «داعش» الإرهابي».
وزعمت مايا خليفة أن: «الإحصائيات ونسب المشاهدة تقول إن الرجال الذين يهاجمونها هم أكثر من يشاهدون أفلامها الإباحية، وأن الدول الإسلامية تستهلك الإباحية أكثر من أي دولة أخرى».
وتسببت تصريحات مايا خليفة في موجة غضب بين نشطاء عرب على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين لها انتقادات لاذعة.