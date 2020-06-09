بالفيديو| ايمان العاصي: تعافيت من كورونا ومستعدة للتبرع بالبلازما

نشرت الفنانة أيمان العاصي على حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا فيديو تؤكد فيه تعافيها من فيروس كورونا بهاشتاج #الكورونا_مش_عيب #المتعافي_مش_منبوذ #المرض_مش_عيب.

وتؤكد أنها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد، وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض، وقامت بتحليل آخر ليظهر نتيحة سلبية يوم 29 مايو، وكانت

أجرت قبله ثلاثة تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.

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وأضافت، أنها فور معرفتها بالنتيجة قامت بتبليغ كل المخالطين وعزلت نفسها عن أسرتها، ولعل أصعب شىء هو فصلها عن ابنتها التي لم تستوعب الأمر في البداية، ولذلك مرت بحاله نفسية صعبة.

وفي النهاية طلبت أن يرحم الجميع الأشخاص المرضى لأنهم يمرون بظروف نفسية صعبة فور معرفتهم والضغط عليهم يزيد صعوبة تعافيهم. وأكدت أن الشخص المتعافي يمكن أن يكون مفيدًا وليس منبوذًا لأنه يستطيع أن يقدم الدعم النفسي للمرضى الآخرين، أو يتبرع بالبلازما للمساعدة في علاج المرضى، كما شكرت كل من ساعدها على عبور هذه التجربة الصعبة.