أسما شريف منير تطلب الدعم من جمهورها

طرحت أسما شريف منير سؤالًا لجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث قالت إنها تحاول في تلك الفترة أن تطور من نفسها ومن عائلتها وتحاول أن تحتفظ بتفاؤلها بالرغم من

كل الأحداث الجارية.

أضافت أسما متسائلة عن كيفية تخطي كل الضغوط المحيطة بها، طالبة من جمهورها إمدادها ببعض النصائح وتشجيعها.

كما تفاعل عدد كبير من الجمهور مع

منشور أسما شريف منير، وتلقت العديد من النصائح من بينها حضور ورش التنمية البشرية.

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يذكر أن أسما شريف منير تقدم برنامج "أنا وبنتي" مع والدها الفنان شريف منير، وتستضيف في كل حلقة نجومًا مختلفين للحديث على محطات في حياتهم وآرائهم في مختلف نواحي الحياة.