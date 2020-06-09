نادين نجيم عن فيلم دامبو: ببكي عند مشاهدته

نشرت الفنانة اللبنانية صورة لها وهي مرتدية تي شيرت يحمل صورة الفيلم دامبو، علقت نجيم على الصورة أن هذا الفيلم المفضل لديها وأنها كثيرًا ما تبكي عند مشاهدته.

أضافت نجيم، أن أكثر مشهد

مؤثر بالنسبة لها هو مشهد ذهاب دامبو لوالدته في الحبس وغنائها له، كما قالت أنها كثيرًا ما تشاهد الفيلم مع أبنائها.

تفاعل عدد كبير من جمهور نادين نجيم مع صورتها وكلامها عن الفيلم فوصل عدد الإعجاب بمنشورها لأكثر من مئتي ألف إعجاب وتجاوزت التعليقات الألف.

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يذكر أن أحدث أعمال نادين نجيم كان مسلسل خمسة ونص مع قصي الخولي ومعتصم النهار والذي عرض العام الماضي وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.