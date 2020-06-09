عمر كمال يشيد بأخلاق محمود الخطيب

أشاد الفنان عمر كمال بأخلاق وصفات كابتن محمود الخطيب، فلقد نشر كمال صورة تجمعه بالخطيب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. علق عمر كمال على الصورة قائلًا "إنسان محترم وبحبه جدًا". قائلًا "إنسان محترم وبحبه جدًا". تفاعل عدد كبير من محبي عمر كمال والخطيب مع منشوره ففي غضون دقائق معدودة حصلت الصورة على قرابة الألف إعجاب والعديد من التعليقات. الصورة على قرابة الألف إعجاب والعديد من التعليقات. Advertisements يذكر أن عمر كمال ذاع سيطه في مصر وخارجها بسبب مهرجان بنت الجيران الذي قام بغنائه مع حسن شاكوش وحصل على إقبال جماهيري كبير داخل مصر وخارجها.

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