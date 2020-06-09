عمر كمال يشيد بأخلاق محمود الخطيب

أشاد الفنان عمر كمال بأخلاق وصفات كابتن محمود الخطيب، فلقد نشر كمال صورة تجمعه بالخطيب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
علق عمر كمال على الصورةقائلًا "إنسان محترم وبحبه جدًا".
تفاعل عدد كبير من محبي عمر كمال والخطيب مع منشوره ففي غضون دقائق معدودة حصلتالصورة على قرابة الألف إعجاب والعديد من التعليقات.
يذكر أن عمر كمال ذاع سيطه في مصر وخارجها بسبب مهرجان بنت الجيران الذي قام بغنائه مع حسن شاكوش وحصل على إقبال جماهيري كبير داخل مصر وخارجها.
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