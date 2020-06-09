تراند اليوم : اتفرج – الفنانة إيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة إيمان العاصي، مراحل تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي أصيبت به في نهاية شهر رمضان الماضي، من خلال ظهورها في بث مباشر على حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وقالت: “أنا اكتشفت إن نتيجة التحليل بتاعتي إيجابي يوم الوقفة أخر يوم رمضان، يوم 25 مايو، في الفترة كل الناس اللي كانوا جمبي كلمتهم وكشفوا ولقيوا نفسهم كويسين، وأنا فضلت عازله نفسي 15 يوم لأن التحليل اتأخر جدًا”.

وتابعت: “أنا بنصح أي حد بيسمع كلمة إيجابي يهدا وميتوترش لأن مناعته بتضعف، عشت مأساة نفسية، وكانت تتلخص في بنتي وأهلي، وعشت أيام فظيعة معرفش عن بنتي حاجة، وده كان حافز قوي ليا، وأنا قعدت بعد التعافي في البيت 10 أيام، ولسه خارجة إمبارح”.

واستكملت أنها مستاءه من تعامل الناس مع المتعافيين من فيروس كورونا، لأنها أصبحت مفيدة مثل ما قبل الإصابة، مشيرة إلى أنها سعيدة بإجتماعها مع عائلتها بعد هذه الفترة العصيبة، مؤكده على أن لابد من التعامل مع المتعافيين من كورونا برحمة دون تنمر.

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