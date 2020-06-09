تراند اليوم : الكويت: تقدم ثلاثة جوائز مالية لمهرجان”سينيمانا” لأهدافه السامية

قال مستشار الاتحاد العام للفنانين العرب يوسف العميري إن دعمه لمهرجان ” سينيمانا للفيلم العربي” الذي يقام عبر المنصة الالكترونية بثلاثة جوائز مالية تقدم باسم دولة الكويت جاء لأهداف المهرجان القيمة التي تركز على تضحيات الصفوف الأولى في جميع الوطن العربي لمواجهة وباء كورونا المستجد ،

مؤكدا في الوقت نفسه أن اقترح وجود جائزة للشباب المتطوعين الذين عرضوا أنفسهم للخطر لحماية غيرهم من هذا الوباء الخطير خصوصا بعد ما شاهده من جموع المتطوعين الكثيرة في الوطن العربي وتحديدا الكويت .

وأشار “العميري” إلى أن وجود مهرجان سينمائي في ظل الظروف الراهنة وبعد تعطل جميع المهرجانات السينمائية والفنية يحسب لاتحاد الفنانين العرب وذلك لتوثيق هذه المرحلة التي تمر في الوطن العربي والعالم من خلال أفلام وثائقية سينمائية حتى لا ننسى دور الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة.

ودعا مستشار اتحاد الفنانين العرب يوسف العميري جميع شباب الوطن العربي وخصوصا الكويت بالمشاركة في هذا المهرجان السينمائي الالكتروني لان شروط المهرجان تنطبق عليهم كثيرا للجهود الذي بذلوها في أزمة كورونا.

ومن جانب آخر ثمنت الفنانة العمانية القديرة شمعة محمد الجهود التي يقوم بها الاتحاد العام للفنانين العرب من خلال فرعه بسلطنة عمان بإقامته لمهرجان سينمائي بعد تعطل جميع المهرجانات لانتشار جائحة كورونا ،

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مؤكدة إن إقامة مثل هذا المهرجان الذي يسلط الضوء على دور الصفوف الأولى والآسر لمواجهة أزمة كورونا هو فكرة جميلة وقيمة لإبراز الجهود التي بذلت لمكافحة وباء الكورونا في الوطن العربي.

يوسف العميري و شمعة محمد