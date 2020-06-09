تراند اليوم : خلال أيام.. لطيفة تعلن عن أغنيتها الجديدة للشمس- شاهد

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن طرح أغنيتها الجديدة «للشمس».

وكتبت لطيفة معلقا على الفيديو: “صباح الفل حبايبي .. استنوا اغنيتي الجديدة #للشمس خلال ايام بإذن الله”.

وكانت لطيفة، نشرت برومو كليب أغنيتها الجديدة “للشمس” وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تمهيدا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلقت لطيفة، قائلة: «للشمس من بعد الغياب طلوع.. والليل مايطولش بين ظلامه .. استنوا أغنيتي الجديدة ‎” للشمس” كاملة قريبًا على قناتي الرسمية على اليوتيوب».

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يذكر أن لطيفة روجت لألبومها الجديد أقوى واحدة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد محمدى، محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.