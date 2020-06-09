تراند اليوم : بالجلد الأسود.. “مريم أوزرلي” بإطلالة ساحرة على إنستجرام

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة جديدة على حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت مريم اوزرلي بإطلالة وكلاسيكية جذابة في أحدث جلسة تصوير.

وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي مرتدية توب باللون الأسود وعليه جاكيت جلد طويل باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها، وأبرز رقة وجمال إطلالتها.

ورفعت مريم اوزرلي شعرها إلى الوراء بتسريحة الذيل حصان، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت مريم اوزرلي في وضع الماكياج، ووضعت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الآي شادو باللون الكشميري لتبرز رقة وجمال ملامحها.

ولم تتكلف مريم اوزرلي في إختيار الإكسسوارات؛ حث انها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

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