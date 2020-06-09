تراند اليوم : بإطلالة جذابة.. “شمس الكويتية” تثير الجدل في أحدث ظهور لها

شاركت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة ومثيرة، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها: “وحشتووووووووني حبايب قلبي”.

وارتدت شمس الكويتية فستان قصير باللون الأبيض وعليه بعض الألوان الأخرى كاللون الرمادي والأزرق بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها ورشاقتها.

وظهرت شمس الكويتية بخصلات شعرها من الأمام بطريقة مميزة وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.

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ولفتت شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والكحل الأسود، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض بارتداء الإكسسوارات،

حيث إنها خاتم بسيط وناعم باللون السيلفر مع طلاء أظافر باللون الأبيض، وحذاء باللون السيلفر .