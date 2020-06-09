تراند اليوم : بملابس وتسريحة شعر إفريقية.. “أسماء أبو اليزيد” تثير الجدل بجمالها

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت أسماء أبو اليزيد، بإطلالة جديدة ومختلفة على جمهورها وذلك بإطلالة إفريقية، مرتدية فستان مشجر بالألوان المبهجة المعتمدة على اللون الموف مع الأسود والأبيض.

واعتمدت أسماء أبو اليزيد على تسريحة الشعر الإفريقية من الضفائر وهى ما تسمى بـ الراستا وهو ما تماشى مع لون بشرتها البرونزية.

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ومن الناحية الجمالية تألقت أسماء أبو اليزيد بوضع بعض اللمسات التجملية من المكياج لإفريقى من ألوان الايشادو الأحمر ووضع بعض اللمسات باللون الأبيض فوق الحواجب وهو ما تناسب مع إطلالتها.

ونالت أسماء أبو اليزيد إعجاب الكثير من متابعيها على هذه الإطلالة، وانهالت عليها بعض التعليقات: “بنحبك يا سمرة .. احلى واحدة”.