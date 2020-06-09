رغم كورونا.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده في أجواء مبهجة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده، ورغم التحذيرات من التجمعات واقامة الحفلات بسبب أزمة كورونا، اقام السوبر ستار حفل عائلي في منزله.

مصممة المجوهرات جيهان علامة، زوجة النجم اللبناني، نشرت صوراً من أجواء الحفل، ظهرت في لقطات مميزة فيها بين أحضان زوجها، وإلى جانبهما نجليهما خالد ولؤي، كما استعرضت جانب من الأغنية التي اختارت أن تزين كلماتها قالب كيك الحفل، وهي أغنية «مع بعضنا»، حيث ارفقت الصور بتعليق غازلت فيه زوجها، كتبت فيه: «عندما أفكر في واحدة من أغانيك تحكي قصتنا، ستكون «مع بعضنا» أجمل أغنية تنقل الكلمات، عيد ميلاد سعيد أبو خالد، نجمي المفضل، ورفيقي مدى الحياة».

من ناحية أخرى، يستعد راغب علامة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، يتعاون فيها مع الموزع الموسيقي محمد هارون، ومن المقرر أن يضمها راغب لألبومه الجديد، والمنتظر طرحه نهاية العام الجاري.

يُذكر أن راغب علامة كان قد طرح حديثاً أغنية جديدة بعنوان «أنتو أملنا» من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما صور الكليب بعدسة المخرج سامي صعب، وقد أهداها النجم اللبناني لكل مكافح ومقاتل في الحرب ضد جائحة كورونا لبقاء البشرية.