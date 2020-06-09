أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال بعيد ميلادها برفقة أسرتها، والذين أعدوا لها حفل مميز احتفالا بهذه المناسبة السعيدة.

الإعلامية اللبنانية شاركت متابعيها بمجموعة صور لتجهيزات الحفل، والذي تميز بديكورات مبهجة، كما استعرضت خلال الصور تورتة الحفل المميزة.

أنابيلا كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “رغم كل الأوضاع يلي عم نعيشها، الأمل بيبقى، والجَمْعَة العائلية أقوى من كل شي”.

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وأضافت: “هالسنة كانت شبه غريبة ومفيدة واستثنائية لكن استفدت منها و عرفت قيمة كل شخص فينا.. شكرا على المفاجأة الحلوة.. بتشكر كل لي فاجئوني وزاروني”.

يُذكر أن أنابيلا التي حملت لقب وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005 تزوجت من نادر صعب 14 نوفمبر عام 2009، وقد أنجبت ابنتها الأولى «ماييفا» عام 2010، ونادر جونيور عام 2011، و«جولا» في مارس 2014، و«إيلي» عام 2017.

من ناحية أخرى، اطلت أنابيلا هلال على الشاشة في الموسم الأخير من برنامج The Voice Kids المعروض عبر شاشة mbc مصر، بديلاً عن المذيعة المصرية ناردين فرج، لارتباط الأخيرة ببرنامجها الجديد عبر الفضائية المصرية، ومن المنتظر أن تتولى أنابيلا تقديم الموسم الأول من برنامج The Voice Senior، عبر شاشة mbc، والمقرر أن يبدأ عرضه سبتمبر المقبل.