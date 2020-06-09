ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية وتوجه لها رسالة خاصة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، تطورات الحالة الصحية لوالدتها، ووجهت لها رسالة خاصة خلال تواجدها في العناية المركزة بعد نقلها لها مؤخرًا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

أميرة، قالت في تدوينتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “يا رب ترجعي بالسلامة يا أمي... هي مازالت في الرعاية المركزة وعلي نفس الجهاز بس ألف حمد وشكر لله علي كل حال وليس لها من دون الله كاشفة”.

وأضافت: “يا رب اشفي أمي يا رب واشفي كل مريض وأرفع عنا الوباء والبلاء.. ربنا يريح قلبك ويسعدك ويشفيكي ويبارك لك في صحتك وعافيتك ويصبرك ويقويكي يا مامي أنت وكل مريض... ويبارك في كل الأطباء وهيئة التمريض ويعينهم على تحمل هذه المحنه والوقت العصيب الذي يمرون به ويجازيهم الله عنك يا أمي وعن كل مريضقدرتها الكبيرة على العلاج. كل خير”.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد نقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، وكشفت مصادر طبية مؤخرًا أنه تم حقن رجاء الجداوي ببلازما المتعافين، وهو النظام الجديد الذي اتبعته وزارة الصحة في علاج مرصى كورونا عن طريق حقنهم ببلازما المتعافين من الفيروس والتي أثبتت