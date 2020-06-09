بعد وقفها عن العمل.. دعاء فاروق تحصل على تصريح مؤقت.. وتعلق: ليا حق عرب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور 5 إعلاميات لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وهن بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وهالة فهمي، وعلا شوشة، والفنانة ريم البارودي.

الإعلامية دعاء فاروق أكدت أنها قامت بتقنين أوضاعها، وحصلت على تصريح مزاولة مهنة مؤقت من النقابة، لكنها في ذات الوقت طالبت بحصولها علي عضوية نقابة الإعلاميين الدائمة، نظرا لأنها تعمل في مجال الإعلام منذ 22 عام.

دعاء كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “Hنا عمري ما عملت فيديو في حياتي لركوب أي تريند.. ولم استغل أي موقف حصل لي في حياتي لجذب تعاطف وحب الناس أبدا أبدا.. أنا واصلني قرار وقفي منذ يوم الخميس ٤ /٦ ومع ذلك كتمت عالخبر وفضّلت اني اخلص ورقي في السر ورفضت التعليق علي القرار احتراما للمجلس الأعلي للإعلام الذى أكن له كل تقدير”.

وأضافت: “لكن للأسف الخبر اتسرب وبعد كده قناة النهار خدت موقف ووقفت البث الحي والنهاردة تم حصولي علي تصريح لمزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين بشكر النقيب طارق سعدة وزميلتي المخلصة ريهام إبراهيم مقدمة برنامج من مصر علي سي بي سي وهي عضو بارز في المجلس التأسيسي للنقابة والتي أصرت انا تحضر معي اليوم وكل موظفي النقابة علي تعاونهم وإنجاز التصريح بمنتهي السرعة”.

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وتابعت: “ولكن معلش بعد إذن المسؤلين الكبار في قناة النهار وفي عالم الفضائيات دكتور عمرو الليثي المحترم اللي مسابنيش لحظة من أول ثانية جاء فيها خطاب الإيقاف وظل علي اتصال معي ومع كل الجهات المعنية وأستاذ علاء الكحكي الإعلامي المحترف المحترم مؤسس الصرح الإعلامي المحترم قناة النهار.. معلش سامحوني أنا ليا حق عرب.. أنا ليا حق عرب.. أنا ليا حق عرب”.

وأكملت: “22 سنة من العمل الإعلامي المتواصل منذ أن بدأت الفضائيات ومستمرة بفضل الله إلى يومنا هذا بدون واسطة وبدون دعم من مخلوق.. فقط بتوفيق رب العالمين ومهنيتي فقط !!!!!! والحفاظ علي ميثاق الشرف الإعلامي طوال مدة عملي كان مبدأ قبل أن يكون توصيات من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام مع احترامي الكامل لهذه التوصيات”.

وأضافت: “لم أتحول للتحقيق في حياتي.. لم يتم لفت نظري لعيب ما أو خطأ ما في أي من القنوات الكبيرة التي عملت بها.. لم يكتب عني كلمة سلبية في أي صحيفة لم أقدم محتوي متدني.. لم أسعي لشهرة مزيفة.. لم أسعي لتريند علي حساب المهنية.. حقي وأكثر من حقي جاء لي من المشاهدين والمحبين بفضل الله ويعلم الله أنني لم أطلب من مخلوق ان يكتب لي او في حقي كلمة واحدة ولكنني فوجئت بمظاهرة حب علي فيس بوك أحمد الله حمدا كثيرا مباركا عليها”.

واختتمت كلامها، بقولها: “ولكن حقي المهني والذى اعتقد أني استحقه بعد ٢٢ عاما من العمل الدؤوب هو حصولي علي عضوية نقابة الإعلاميين الدائمة حتي لا أكون في مهب الريح كلما انتهي التصريح المؤقت الذي يستخرج كنوع من التوفيق المؤقت للأوضاع.. أكرر.. أحترم قرارات المجلس الأعلي للإعلام وأحترم ميثاق الشرف الإعلامي ولكنني أحترم وأقدر نفسي أيضا”.