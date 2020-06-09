ريم البارودي تحصل على تصريح مذيعة رسمياً.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجحت الفنانة المصرية ريم البارودي في حل خلافاتها مع نقاية الإعلاميين بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهورها و4 اعلاميات لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة و الإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

البارودي توجهت سريعاً لنقابة الإعلاميين، ونجحت في الحصول على تصريح مقدمة برامج رسمياً، وقد حرصت على توثيق هذه اللحظة بصور تجمعها بنقيب الإعلاميين طارق سعده، ظهرت فيها تحمل التصريح، معلقة عليها: «مع سياده نقيب الاعلاميين طارق سعده اثناء إصدار تصريح مقدمه برامج قناه النهار».

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عدد كبير من أصدقاء ريم ومحبيها حرصوا على تهنئتها بحل المشكلة سريعاً، وتحمسوا لرؤيتها على الشاشة مجدداً خلال الفترة القليلة المقبلة.

قرار منع الظهور شمل أيضاً الإعلامية المصرية دعاء فاروق التي رافقت البارودي إلى نقابة الإعلاميين وحصلت على تصريح رسمي لمزاولة المهنة، بالإضافة إلى بوسي الطيار، وهالة فهمي، وعلا شوشة.

يُذكر أن ريم البارودي، تشارك في تقديم برنامج “شارع النهار”، والمذاع عبر فضائية “النهار”، وتنتمي ريم لنقابة المهن الثميلية كما نها تتستضيف خلال حلقات برنامجها العديد من الشخصيات وانتهى الموسم الأول منه قبل بدء شهر رمضان وكان من المقرر تقديم الموسم الثاني منه بعد شهر رمضان.